Панарин о результативной серии в НХЛ: «Я просто счастлив быть здесь»

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Детройта», отметившись результативными действиями в 12 й игре подряд. Сейчас Панарин является вторым игроком в истории «Рейнджерс» по длительности результативной серии со старта чемпионата. Канадец Род Жильбер, возглавляющий список, набрал 23 очка в 14 матчах в сезоне 1972/73.

— Я просто рад находиться здесь прямо сейчас. Мы прекрасно чувствуем себя в команде, — приводит слова Панарина пресс служба НХЛ.

Панарин довел общее число набранных очков в сезоне 2023/24 до 20 (7 голов и 13 передач) и стал восьмым игроком в истории клуба, кому удалось заработать такое количество баллов за 12 матчей или меньше. В последний раз такого показателя добивался Ягр в сезоне 2006/07.