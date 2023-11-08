Россиянин из НХЛ заявил, что ужасно играет весь сезон

«Я просто ужасен с самого начала сезона. Не знаю, что сказать. Ребята создают для меня моменты, но я не могу реализовать. Надеюсь, скоро один из них я реализую. Мне просто нужно играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю, это не особо помогает команде. Надо найти способ стать лучше.



Я стараюсь быть позитивным, но трудно быть позитивным, когда ты так играешь. От меня ждут другого. Я стараюсь усердно работать, пытаюсь помочь команде, но сейчас этого недостаточно. Я должен стать лучше», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.