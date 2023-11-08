«Барыс» подписал контракт с российским нападающим Апальковым

«Апальков хоть и пропустил сезон, но не растерял свое мастерство. Все в порядке у него и с характером. Даниил прилично проявил себя в чемпионате Казахстана, и мы решили просмотреть его в системе нашего клуба», – сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.