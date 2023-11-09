«Авангард» одержал пятую победу подряд

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

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На четвёртой минуте второго периода Рид Буше с передачи Дамира Шарипзянова сделал счёт 3:1. Через две минуты Владимир Ткачёв с передач Райана Спунера и Рида Буше забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В середине периода Максим Мамин с передачи Максима Соркина забросил вторую шайбу армейцев в матче. На 13-й минуте периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Либора Шулака сделал счёт 5:2.