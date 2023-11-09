«Авангард» одержал пятую победу подряд, одолев ЦСКА в матче с 10 шайбами
В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
На 15-й минуте первого периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва открыл счёт в игре. На 17-й минуте периода Рид Буше с передачи Никиты Холодилина удвоил преимущество гостей. Спустя 37 секунд Максим Мамин с передач Максима Соркина и Константина Окулова сократил отставание в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Рид Буше с передачи Дамира Шарипзянова сделал счёт 3:1. Через две минуты Владимир Ткачёв с передач Райана Спунера и Рида Буше забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В середине периода Максим Мамин с передачи Максима Соркина забросил вторую шайбу армейцев в матче. На 13-й минуте периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Либора Шулака сделал счёт 5:2.
На девятой минуте третьего периода Павел Карнаухов с передач Виталия Абрамова и Владислава Провольнева забросил третью шайбу в ворота «ястребов». Через 12 секунд Рид Буше с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва оформил хет-трик. В середине периода Даррен Диц с передачи Максима Соркина вернул разницу в две шайбы.