Дубль Зернова помог «Металлургу» обыграть «Сибирь»

Магнитогорский «Металлург» на своем льду одержал победу над «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

В первом периоде форвард «Магнитки» Денис Зернов оформил дубль, а затем Люк Джонсон и Никита Михайлис довели преимущество хозяев до четырех шайб. Георгий Белоусов затем сумел отыграть один гол за «Сибирь», но уже через минуту Семен Кошелев сделал счет 5:1.

После этого «Сибирь» забросила еще две шайбы усилиями Владимира Бутузова и Егора Спиридонова. У «Металлурга» отличились Данила Юров и еще раз – Михайлис, но оба эти гола были отменены после видеопросмотров. Окончательный результат (6:3) установил капитан магнитогорской команды Егор Яковлев.

«Магнитка» вернула себе лидерство в Восточной конференции с 38 очками, опередив «Ак Барс» (также 38) и «Ладу» (37). «Сибирь» — 9 я на Востоке (29).

Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)