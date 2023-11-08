Дубль Зернова помог «Металлургу» обыграть «Сибирь»
Магнитогорский «Металлург» на своем льду одержал победу над «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В первом периоде форвард «Магнитки» Денис Зернов оформил дубль, а затем Люк Джонсон и Никита Михайлис довели преимущество хозяев до четырех шайб. Георгий Белоусов затем сумел отыграть один гол за «Сибирь», но уже через минуту Семен Кошелев сделал счет 5:1.
После этого «Сибирь» забросила еще две шайбы усилиями Владимира Бутузова и Егора Спиридонова. У «Металлурга» отличились Данила Юров и еще раз – Михайлис, но оба эти гола были отменены после видеопросмотров. Окончательный результат (6:3) установил капитан магнитогорской команды Егор Яковлев.
«Магнитка» вернула себе лидерство в Восточной конференции с 38 очками, опередив «Ак Барс» (также 38) и «Ладу» (37). «Сибирь» — 9 я на Востоке (29).
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)
Голы: Зернов, 6:28 (мен.), 10:52 (бол.). Джонсон, 14:19 (бол.). Михайлис, 21:41. Кошелев, 34:51 (бол.). Яковлев, 54:13. — Белоусов, 33:34. Бутузов, 39:04. Спиридонов, 47:29.