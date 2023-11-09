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СКА прервал шестиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

Петербургский СКА победил челябинский «Трактор» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА прервал шестиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ
©  Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Основное время встречи в Санкт Петербурге завершилось со счетом 3:3. На шайбы армейцев Владимира Алистрова, Эмиля Гарипова и Степана Фальковского гости ответили точными бросками Антона Бурдасова, Семена Дер Аргучинцева и Данилы Юртайкина. В овертайме победу СКА принес Сергей Толчинский, который реализовал буллит.

У «Трактора» прервалась шестиматчевая победная серия, клуб с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (28) идет на восьмом месте на Западе.

В следующем матче СКА 11 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Трактор» через три дня дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».