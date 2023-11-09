СКА прервал шестиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

© Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Основное время встречи в Санкт Петербурге завершилось со счетом 3:3. На шайбы армейцев Владимира Алистрова, Эмиля Гарипова и Степана Фальковского гости ответили точными бросками Антона Бурдасова, Семена Дер Аргучинцева и Данилы Юртайкина. В овертайме победу СКА принес Сергей Толчинский, который реализовал буллит.

У «Трактора» прервалась шестиматчевая победная серия, клуб с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (28) идет на восьмом месте на Западе.