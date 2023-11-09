«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На 14-й минуте первого периода Николай Голдобин с передач Михала Чайковски и Ивана Морозова открыл счёт в игре.

На пятой минуте периода Александр Пашин с передачи Максима Кровякова удвоил преимущество гостей.

В начале третьей двадцатиминутки Ансель Галимов с передач Шейна Принса и Андрея Локтионова сделал счёт 3:0. На 13-й минуте периода Дмитрий Соколов размочил счёт в игре. На 18-й минуте периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина установил окончательный счёт в игре.