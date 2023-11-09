Судье матча КХЛ попали шайбой в лицо
Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) главному судье Сергею Беляеву попала в лицо шайба. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
Попадание произошло во время второго периода. Отмечается, что после инцидента Беляеву пришлось покинуть лёд из-за кровотечения.
Позже в пресс-службе КХЛ добавили, что после попадания Беляеву наложили на лицо три шва.
«В матче "Лада" - "Ак Барс" травму получил главный арбитр Сергей Беляев, шайба попала ему в лицо. Судья не смог продолжить матч, ему наложили три шва, после чего он поехал в челюстно-лицевую хирургию на снимок. Об окончательном диагнозе сообщим дополнительно. Желаем Сергею здоровья», — рассказали в пресс-службе.
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