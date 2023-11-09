Судье матча КХЛ попали шайбой в лицо

«В матче "Лада" - "Ак Барс" травму получил главный арбитр Сергей Беляев, шайба попала ему в лицо. Судья не смог продолжить матч, ему наложили три шва, после чего он поехал в челюстно-лицевую хирургию на снимок. Об окончательном диагнозе сообщим дополнительно. Желаем Сергею здоровья», — рассказали в пресс-службе.