"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту", Панарин забросил шайбу и отдал пас

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, завершилась с результатом 4:1.
В составе победившей команды шайбы забросили Винсент Трочек, Алекси Лафреньер, Блейк Уилер и Артемий Панарин. Единственный гол "Миннесоты" оформил Брэндон Дьюхейм. Российский нападающий "Рейнджерс" Панарин также записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Лафреньеру, который забросил вторую шайбу клуба из Нью-Йорка. 32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 22 (восемь шайб и 14 передач).
Россиянин отличился во всех 13 матчах регулярного чемпионата и стал восьмым хоккеистом в истории франшизы, кому удалось набрать 20 результативных баллов в 12 матчах или меньше. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин участия в матче не принимал из-за травмы. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов в этом поединке не сумел отличиться и очков не набрал.