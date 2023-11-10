"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту", Панарин забросил шайбу и отдал пас

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, завершилась с результатом 4:1.

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В составе победившей команды шайбы забросили Винсент Трочек, Алекси Лафреньер, Блейк Уилер и Артемий Панарин. Единственный гол "Миннесоты" оформил Брэндон Дьюхейм. Российский нападающий "Рейнджерс" Панарин также записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Лафреньеру, который забросил вторую шайбу клуба из Нью-Йорка. 32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 22 (восемь шайб и 14 передач).