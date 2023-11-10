"Тампа" проиграла "Чикаго" в матче НХЛ, Кучеров оформил гол

Встреча, которая состоялась на стадионе "Амали Арена" в Тампе, завершилась со счетом 5:3 в пользу "Блэкхоукс". В составе победителей голы на свой счет записали Коннор Бедард , оформивший дубль, Кевин Корчински, Тайлер Джонсон и Кари Перри. В составе "Лайтнинг" отличились Энтони Чирелли , российский нападающий Никита Кучеров и Стивен Стэмкос .

В текущем сезоне Кучеров принял участие в 14 матчах своей команды, набрав 23 очка — на его счету 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Кучеров занимает первую строчку в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. Он забросил шайбу в четвертом подряд матче. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Чирелли. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал, он еще не восстановился от повреждения и не провел ни одной игры в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.