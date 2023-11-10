Минское «Динамо» переиграло «Сочи» в матче КХЛ

Минское «Динамо» победило «Сочи» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0).

В составе победителей дубль сделал Сэм Энэс (25 я и 32 я минуты), по голу в активе Вячеслава Основина (13), Егора Борикова (18), Ника Меркли (24) и Егора Игнатенко (42). За «Сочи» забивали Глеб Корягин (28) и Артур Тянулин (31).

«Динамо» набрало 32 очка и поднялось на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» проиграл седьмой матч подряд и располагается на девятой строчке (26 очков).

Еще в одном матче игрового дня «Витязь» на своем льду переиграл «Северсталь» со счетом 5:3.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Динамо » (Минск) — «ХК Сочи» (Сочи) — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы: Основин, 12:24. Бориков, 17:43. Меркли, 23:14 (бол.). Энэс, 24:54 (бол.), 31:19. Игнатенко, 41:35. — Корягин, 27:03. Тянулин, 30:11.

«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)