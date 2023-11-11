КХЛ вынесла наказание для игрока «Северстали» за удар соперника клюшкой

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Северсталь», когда в концовке игры нападающий гостей Иван Подшивалов нанёс защитнику хозяев Джереми Рою удар наотмашь клюшкой в лицо.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на основании представленных материалов лига приняла решение оставить без изменений наказание, наложенное на Подшивалова по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.