Кузнецов вышел на чистое седьмое место по очкам за "Вашингтон"

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз". Кузнецов набрал 558-е очко за "столичных", что позволило ему выйти на чистое третье место по голам за команду.

"Вашингтон" смог одержать победу со счетом 4:2. В составе победителей помимо Кузнецова отличились Николя Обе-Кюбель и Бек Маленстин. За "Дэвилз" забросили Тимо Майер и Доусон Мерсер. Александр Овечкин отметился голевой передачей. В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает восьмое место, набрав 14 очков.