Овечкин повторил рекорд Грецтки по голам в пустые ворота в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на 12 ноября "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Овечкин оформил дубль в этом поединке - благодаря первому голу он открыл счет в поединке, а вторая его шайба пришлась на последние секунды матча и была заброшена в пустые ворота соперника.

Таким образом, Овечкин забросил свою 56-ю шайбу в пустые ворота в матчах НХЛ, повторив рекорд Гретцки, в активе которого столько же заброшенных подобным образом шайб. До поединка с "Айлендерс" Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 826 шайб. Отставание от Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ составляет 68 голов. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.