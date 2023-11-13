Русский вратарь рассказал об игре с хоккеистом, от которого отказались в НХЛ

«Какой одноклубник Митчелл Миллер? Он трезво понимает, что в детстве совершил большую ошибку и попал в скандал. Мы это не обсуждаем — мы играем в хоккей, как игрок он делает многое для побед нашей команды. Это качественный молодой хоккеист, все заслуживают второй шанс, и он приехал доказать, что он нормальный человек. Я могу сказать, что он коммуникабельный парень, никаких заскоков от него не наблюдаю. За три года он пропустил два сезона, и я думаю, что он вернёт былые кондиции и после этого может поехать дальше — у него есть большое будущее, я считаю», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.