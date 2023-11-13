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Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России определила расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
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Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА), Илья Коновалов («Динамо» М), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артём Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба — «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Никита Коростелёв, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все — «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев (оба — «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребёнкин («Металлург» Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артём Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

В расширенный список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Отмечается, что полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.

Хоккей, Андрей Чивилев, Захар Бардаков, Данил Аймурзин, Богдан Конюшков, Василий Атанасов, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Матвей Мичков, Дмитрий Рашевский, Максим Соркин, Максим Летунов, Артем Пименов, Никита Евсеев, Илья Сафонов, Максим Шабанов, Александр Елесин, Илья Коновалов, Никита Коростелев, Даниил Исаев, Николай Поляков, Михаил Гуляев, Илья Карпухин, Григорий Дронов, Никита Дыняк, Максим Джиошвили, Артем Земченок, Никита Лямкин, Николай Голдобин, Артем Сергеев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Никита Смирнов, Максим Федотов, Иван Морозов, Валентин Зыков, Николай Коваленко, Василий Глотов, Никита Серебряков, Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, Роман Ротенберг, Сергей Иванов, ХК Ак Барс, ХК Трактор, Торпедо, СКА, ХК Северсталь, Салават Юлаев, Металлург, Динамо, ХК Авангард, Спартак, Первый канал
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