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Нападающий «Коламбуса» Рословик провел 400-й матч в НХЛ

Джек Рословик провел 400-й матч в НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Рословик провел 400-й матч в НХЛ
© globallookpress.com

Юбилейной для форварда «Коламбуса» стала игра против «Рейнджерс» (3:4 Б).

В нынешнем сезоне Джек Рословик провел 14 матчей и набрал 8 (2+6) баллов.

Всего в его активе 198 (73+125) очков в 400 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.