Нападающий «Коламбуса» Рословик провел 400-й матч в НХЛ
Джек Рословик провел 400-й матч в НХЛ.
Юбилейной для форварда «Коламбуса» стала игра против «Рейнджерс» (3:4 Б).
В нынешнем сезоне Джек Рословик провел 14 матчей и набрал 8 (2+6) баллов.
Всего в его активе 198 (73+125) очков в 400 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
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Нападающий «Коламбуса» Рословик провел 400-й матч в НХЛ
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