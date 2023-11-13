Российский хоккеист побывал на приеме у Байдена

Российский хоккеист Иван Барбашев, форвард ХК «Вегас Голден Найтс», побывал на приеме у президента США Джо Байдена. Об этом сообщается в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.

Клуб НХЛ «Вегас» завоевал в прошлом сезоне Кубок Стэнли. Хоккеисты клуба вручили Байдену игровой свитер команды с номером 46, так как тот является 46-м в истории президентом США, а также позолоченную клюшку.

Прием победителя в Белом доме является одной из многолетних традиций спортивных лиг США. Россияне нередко на нем присутствуют, сообщает «Спорт-экспресс».

Так, в апреле 2022 года резиденцию президента посетила команда «Тампа-Бэй», в том числе хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев

Кроме того, в Белом доме побывал знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Он пообщался с Дональдом Трампом, 45-м президентом США, как во время официального приема, так и после него.