Российский хоккеист побывал на приеме у Байдена

Форвард ХК «Вегас» Барбашев побывал на приеме у Байдена
Российский хоккеист Иван Барбашев, форвард ХК «Вегас Голден Найтс», побывал на приеме у президента США Джо Байдена. Об этом сообщается в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.
Клуб НХЛ «Вегас» завоевал в прошлом сезоне Кубок Стэнли. Хоккеисты клуба вручили Байдену игровой свитер команды с номером 46, так как тот является 46-м в истории президентом США, а также позолоченную клюшку.
Прием победителя в Белом доме является одной из многолетних традиций спортивных лиг США. Россияне нередко на нем присутствуют, сообщает «Спорт-экспресс».
Так, в апреле 2022 года резиденцию президента посетила команда «Тампа-Бэй», в том числе хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев
Кроме того, в Белом доме побывал знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Он пообщался с Дональдом Трампом, 45-м президентом США, как во время официального приема, так и после него.
Трамп при встрече с хоккеистом заявил, что «не просто так его [Овечкина] зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге».