Гол Ничушкина и 18 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтл (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0).