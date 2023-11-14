«Он был офигенный». Капризов назвал своего детского кумира

«Когда я был молодой, мне очень нравился Лёха Черепанов. Я обожал за ним наблюдать. Тогда как раз появился компьютер, а он был молодой, он был офигенный, тогда Ягр приехал в Омск. Я посмотрел какое-то видео про него или что-то. Он там про новый BMW рассказывал. Понравился мне он. Он сам был из Барнаула, я потом узнал, что его мама в Барнауле диктором на стадионе работала. Нравился чисто по игре, кайфовал от него», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».