Российский хоккеист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о зарплатах в хоккее. Его слова приводит Sport24.

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Долганов заявил, что в первые два года в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) получал по 20 тысяч рублей.

«И нормально жил! Ездил на маршрутках и троллейбусах на игры. Где-то денег не хватало, родители помогали. Я не избалован, жил по средствам», — добавил он.

25-летний Долганов выступает за нижнекамский «Нефтехимик» с сезона-2023/2024. До этого он представлял «Ижсталь» и «Молот» в ВХЛ.