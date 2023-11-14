ВХЛ оштрафовала защитника «Динамо» на 30% от месячной зарплаты

ВХЛ оштрафовала защитника петербургского «Динамо» на 30% от месячной зарплаты за критику судей
Как стало известно «Матч ТВ», защитник петербургского «Динамо» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Павел Елизаров был оштрафован на 50 тысяч рублей за критику судей.
В перерыве матча с «Дизелем» (3:5) 7 ноября Елизаров сделал заявление во врем флэш интервью: «Сначала скажу не по игре. Уже вторую игру я сталкиваюсь с тем, что судейский состав в разговоре с игроками слишком много себе позволяет. Может, лиге стоит обратить внимание, сказать судьям, что они не главные? В хоккей играем мы, и люди ходят на нас, а не на них. Они не имеют никакого права так разговаривать с игроками в грубой форме. Когда подъезжаешь и говоришь: «Товарищ судья…», а он тебе отвечает: «Закрой рот!» Я считаю, что это непозволительно».
Матч обслуживали главные арбитры Иван Ермолаев и Александр Садыхов.
В этом сезоне 22 летний Елизаров провел 25 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков.