ВХЛ оштрафовала защитника петербургского «Динамо» на 30% от месячной зарплаты за критику судей

Как стало известно «Матч ТВ», защитник петербургского «Динамо» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Павел Елизаров был оштрафован на 50 тысяч рублей за критику судей.

ВХЛ оштрафовала защитника «Динамо» на 30% от месячной зарплаты
© ХК «Динамо Санкт-Петербург»

В перерыве матча с «Дизелем» (3:5) 7 ноября Елизаров сделал заявление во врем флэш интервью: «Сначала скажу не по игре. Уже вторую игру я сталкиваюсь с тем, что судейский состав в разговоре с игроками слишком много себе позволяет. Может, лиге стоит обратить внимание, сказать судьям, что они не главные? В хоккей играем мы, и люди ходят на нас, а не на них. Они не имеют никакого права так разговаривать с игроками в грубой форме. Когда подъезжаешь и говоришь: «Товарищ судья…», а он тебе отвечает: «Закрой рот!» Я считаю, что это непозволительно».

Матч обслуживали главные арбитры Иван Ермолаев и Александр Садыхов.

В этом сезоне 22 летний Елизаров провел 25 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков.