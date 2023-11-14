Хоккеист предложил брать пример с НХЛ и устроить встречу с Путиным

«Почему у нас команда-победитель Кубка Гагарина не встречается с президентом, как в Национальной хоккейной лиге? Было бы здорово такую встречу проводить, не знаю, почему такого не происходит так, как в США. Это колоссальное событие на всю жизнь, кто-то вообще чемпионом не становится.



Было бы здорово чествовать чемпионов у президента, хотя бы на короткое время. Путин сам в хоккей играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь», — сказал Щитов.