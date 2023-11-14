«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» и сравнялся по очкам в КХЛ

«Спартак» в московском дерби Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал «Динамо» и одержал победу в овертайме со счетом 4:3.

Счет в матче на восьмой минуте открыл Дмитрий Рашевский. Через три минуты Максим Цыплаков восстановил равновесие. В первом периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами (Андрей Миронов и Егор Филин).

В третьем периоде Павел Кудрявцев снова вывел свою команду вперед. За три минуты до окончания встречи Дмитрий Вишневский вновь сделал счет равным. В овертайме Максим Цыплаков оформил дубль и принес красно-белым победу.

После этой победы подопечные Алексея Жамнова набирают 45 очков и сравниваются с «Динамо» в турнирной таблице. Красно-белые имеют одну игру в запасе.