Дубль Глотова помог СКА обыграть «Ак Барс» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей Василий Глотов оформил дубль, также шайбы на счету Марата Хайруллина и Валентина Зыкова. За казанцев отличились Артем Лукоянов и Артем Галимов.
«Ак Барс» (38 очков), потерпев третье поражение подряд, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (32) располагается на пятой строчке на Западе.
В следующем матче петербургский клуб в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Ак Барс» примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 16 ноября.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Ак Барс» (Казань) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Голы: Лукоянов, 29:08. Галимов, 30:38. — Глотов, 20:31, 54:56. Хайруллин, 25:48. Зыков, 56:17 (бол.).