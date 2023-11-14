Дубль Глотова помог СКА обыграть «Ак Барс» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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«Ак Барс» (38 очков), потерпев третье поражение подряд, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (32) располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче петербургский клуб в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Ак Барс» примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 16 ноября.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Ак Барс» (Казань) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)