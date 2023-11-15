Кросби вышел не девятое место в истории НХЛ по числу голов за один клуб

Как сообщает НХЛ в своих социальных сетях, Кросби вышел на девятое место в истории лиги по числу голов в составе одной команды. Для него этот гол стал 558-м за «Пингвинз». Канадец обошёл Майка Модано («Даллас Старз»/«Миннесота Норт Старз») и Люка Робитайла («Лос-Анджелес Кингз»), у которых по 557 шайб за одну франшизу.