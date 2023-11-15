Капитан ХК «Нефтехимик» прокомментировал провальный старт сезона

Нападающий и капитан нижнекамского «Нефтехимика» Александр Дергачев рассказал «Матч ТВ», что во время серии поражений на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ важно было не потерять уверенность в себе и веру в партнеров по команде.

© КХЛ

После 30 матчей «волки» набрали 29 очков и идут на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первых 14 матчах команда потерпела 11 поражений.

— Вы проводите первый сезон в «Нефтехимике» и сразу в роли капитана, насколько вас это дополнительно мотивирует?

— Конечно, нужно оправдывать доверие партнеров и тренерского штаба. Быть капитаном команды — большая честь для меня.

— Старт сезона у «Нефтехимика» получился провальным, команда потерпела 11 поражений в 14 матчах, как удалось сохранить боевой дух команды?

— Было непросто. Самые тяжелые моменты были, когда мы проигрывали несколько игр подряд. В таких случаях обычно начинается борьба, чтобы не допустить ошибок и пропустить как можно меньше шайб. Главное было не потерять уверенность в себе и веру в партнера. Надеюсь, таких серий из поражений у нас больше не будет.

— Было много разговоров об отставке Олега Леонтьева, насколько это давило на команду?

— Первый раз слышу об этом, — заявил «Матч ТВ» Дергачев.