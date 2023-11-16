«Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо»

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал московское «Динамо» . Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В начале третьего периода Андрей Миронов с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова размочил счёт в матче. На 17-й минуте заключительного отрезка Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина установил окончательный счёт в игре.