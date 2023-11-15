В НХЛ могут изменить правила игры в овертайме

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может изменить правила овертайма для увеличения атакующих действий. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на встрече генеральных менеджеров клубов НХЛ, которые обсудили различные варианты изменения игры в овертайме. По мнению специалистов, хоккеисты при игре 3 на 3 проводят слишком много времени с шайбой за пределами атакующей зоны. Среди иных вариантов было предложено запретить командам возвращаться в зону защиты после пересечения красной линии. Также обсуждалась возможность введения таймера на смену звеньев.

Генеральные менеджеры должны будут обсудить возможные варианты с тренерами и игроками своих клубов и представить их на мартовском заседании.