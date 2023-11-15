Бедард превзошел достижение Овечкина среди первых номеров драфта НХЛ

Как сообщает Sportsnet Stats, Бедард забросил девять шайб в своих первых 13 играх в НХЛ среди активных игроков, задрафтованных под первым номером. На счету Овечкина за этот отрезок было восемь шайб. На третьей строчке — Остон Мэттьюс и Райан Ньюджент-Хопкинс – с шестью голами. Коннор Макдэвид и Патрик Кейн забрасывали по пять шайб.