Овечкина назвали рефлексирующим человеком

«В сторону Овечкина идет много негатива, но своей игрой Александр разобьет все эти плохие комментарии. Начинать надо с того, что то общее количество шайб, которое он имеет, — феноменальные цифры. Диванные эксперты могут начинать с них.



Надо подождать и поддержать его. Думаю, Саша не реагирует на злые комментарии. У него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь. Если читать диванных критиков, можно с ума сойти», — сказал Рыбин.