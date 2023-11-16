Хоккеист "Колорадо" Ничушкин забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе "Болл Арена" в Денвере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Колорадо Эвеланш" принимает "Анахайм Дакс". Закончился второй период. Счет 3:1 в пользу "Колорадо". На 13-й минуте в ворота "Анахайма" шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин .

Россиянин забил четвертый гол в нынешнем сезоне, для чего ему понадобилось 15 матчей. Также на его счету шесть результативных передач. Также в составе "Колорадо" забили Самюэль Жирар и Фредрик Олофссон. За "Анахайм" шайбу забросил Сэм Кэррик. В случае победы "Колорадо" поднимется на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, заработав 20 очков в 15 матчах, а "Анахайм" останется на седьмой строчке в этой же конференции, набрав 18 баллов в 16 встречах.