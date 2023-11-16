«Ак Барс» подписал пробный контракт с Алексеем Марченко (Metaratings)
«Ак Барс» подписал пробный контракт с защитником Алексеем Марченко.
Как сообщает Metaratings, ранее игрок прошел медосмотр в казанском клубе.
По информации издания, по итогам пробного соглашения в ближайшие недели будет принято решение о возможном подписании полноценного контракта. Менеджмент «Ак Барса» хочет понять, полностью ли игрок восстановился после операции на колене.
В сезоне-2022/23 Алексей Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Локомотив».
В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0».