ХК «Спартак» дома крупно обыграл «Салават Юлаев», забросив шесть шайб

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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На пятой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Александр Пашин удвоил преимущество красно-белых. На 17-й минуте стартового отрезка Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Джоша Ливо отыграл одну шайбу уфимского клуба.

На третьей минуте второго периода Ансель Галимов с передачи Романа Рукавишникова сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Динар Хафизуллин с передач Джоша Ливо и Александра Хмелевски вновь сократил отставание «Салавата Юлаева» до минимума.