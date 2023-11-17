The Athletic: российские хоккеисты НХЛ не сыграют в международном турнире

Российские игроки не примут участия в международном турнире, который планирует провести НХЛ в феврале 2025 года. Такое предположение выдвинул журналист The Athletic Крис Джонсон.

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Журналист пришёл к таким выводам, проанализировав слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна. Беттмэн назвал три причины, по которым в последние годы лига НХЛ не могла провести международные соревнования: пандемия COVID-19, смена руководства НХЛПА с Дона Фера на Марти Уолша и «политический климат в мире с точки зрения того, как одни страны взаимодействуют с другими».

В связи с этим предполагается, что российские игроки не будут участвовать в мероприятии, которое состоится в феврале 2025 года.