Хоккеист Дорофеев лишился нескольких зубов в матче с «Монреалем»

Сегодня, 17 ноября, «Монреаль Канадиенс» проиграл на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 5:6 (2:0, 2:4, 1:2).

© Чемпионат.com

В концовке матча при счёте 4:4 нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер получил двойной малый штраф за удар клюшкой по лицу форварда «Вегаса» Павла Дорофеева. Как сообщает пресс-служба «Голден Найтс», россиянин в этом моменте лишился нескольких зубов.

https://t.me/hockeybz/12743