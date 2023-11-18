Политической элите России предложили тренировать хоккеистов КХЛ

«Считаю, что идея абсолютно верна. Нужно сделать шоу, собрать публику, зарядить зрителя. Более того, я бы пригласил и поставил на лавку политическую элиту нашей страны и не только спортивных, но и военных корреспондентов. Все вместе люди сделают предстоящий праздник просто шикарным, будет популяризация лиги», — сказал Назаров.