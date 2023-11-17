Пятикратный чемпион мира не удивился отмене ЧМ по хоккею с мячом

«Это нехорошо, конечно. Но, учитывая текущую ситуацию, мы поддерживаем нашу Федерацию и страну в целом. А то, что об этом объявили норвежцы — они же там все друг за друга. Скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России, в Швеции. Отчасти, может быть, в Финляндии. Но интерес всегда прикован к России и Швеции, в первую очередь. Все очень сложно, мы видим, что сегодня и чемпионат России проходит не в лучших красках. Когда все может измениться в лучшую сторону? А мы не спешим никуда. Как все будет хорошо, так и будет», — считает Ломанов.