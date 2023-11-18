Двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру в 37 лет

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Батыршин завершил карьеру в 37 лет («Бизнес Online»)
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин завершил карьеру.
Последним клубом 37-летнего защитника был «Амур», в котором он провел сезон 2022/23.
Сообщается, что Батыршин не смог найти вариантов продолжения карьеры в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Рафаэль – двукратный обладатель Кубка Гагарина. В 2016 году он выиграл трофей с «Металлургом», в 2018-м – с «Ак Барсом».
Суммарно хоккеист провел в КХЛ 598 матчей, в которых набрал 98 (30+68) очков.
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Батыршин завершил карьеру в 37 лет («Бизнес Online»)
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