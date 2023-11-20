Защитник Проворов лидирует по очкам в «Коламбусе» в текущем сезоне

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов вышел на чистое первое место по очкам в клубе в текущем сезоне. 26-летний игрок обороны сделал голевую передачу в матче с «Филадельфией Флайерз».

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Всего на счету Проворова 12 (1+11) очков в 19 играх. На втором месте в команде американский защитник Зак Веренски с 11 (1+10) результативными баллами. Лучший из нападающих «Коламбуса» — Бун Дженнер. Он занимает третье место с 11 (8+3) очками.