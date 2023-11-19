Хоккеист "Лады" Джозефс получил порез руки в матче со "Спартаком"

Нападающий "Лады" Трой Джозефс не доиграл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Спартака" из-за травмы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне КХЛ Джозефс принял участие в 30 матчах, отметившись 12 заброшенными шайбами и семью результативными передачами. "Спартак" продолжает удерживать первое место в Западной конференции, "Лада" идет третьей на Востоке.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.