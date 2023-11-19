Дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Эдмонтоном"
"Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала волевую победу над "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 6:4. К девятой минуте "Тампа" проигрывала 0:2 (отличились Дерек Райан и Джеймс Хэмблин).
Еще до перерыва российский нападающий Никита Кучеров отыграл одну шайбу. Во втором периоде он оформил дубль. Затем команды дважды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга, а за 10 минут до окончания встречи Люк Гленденинг вывел свою команду вперед. На последней минуте Михаил Сергачев установил окончательный счет.
В текущем сезоне НХЛ Никита Кучеров принял участие в 17 матчах своей команды, отметившись 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.
Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+ пас. На втором месте идет Джей Ти Миллер из "Ванкувера" 10+17. Тройку лучших замыкает еще один представитель "Ванкувера" Эллиас Петтерссон (8+19). В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).