Дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Эдмонтоном"

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала волевую победу над "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 6:4. К девятой минуте "Тампа" проигрывала 0:2 (отличились Дерек Райан и Джеймс Хэмблин).

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Еще до перерыва российский нападающий Никита Кучеров отыграл одну шайбу. Во втором периоде он оформил дубль. Затем команды дважды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга, а за 10 минут до окончания встречи Люк Гленденинг вывел свою команду вперед. На последней минуте Михаил Сергачев установил окончательный счет.

В текущем сезоне НХЛ Никита Кучеров принял участие в 17 матчах своей команды, отметившись 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.