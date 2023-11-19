Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Коламбус"

"Вашингтон Кэпиталз" 19 ноября в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимал "Коламбус Блю Джекетс" и одержал победу со счетом 4:3.

Счет в матче открыли гости. Джонни Годро в самом начале второго периода поразил ворота "Кэпиталз". Буквально через две минуты Сонни Милано счет сравнял. В качестве одного из ассистентов ему выступил белорус Алексей Протас. Позже он сам поразил ворота "Блю Джекетс". За пять минут до окончания периода Александр Овечкин увеличил преимущество своей команды.

В заключительном периоде Иван Проворов одну шайбу отыграл, но затем Хендрикс Лапьер с передачи все того же Протаса увеличил разрыв в счете. Джастин Дэнфорт за три минуты до окончания встречи установил окончательный счет.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. "Вашингтон" после игры с "Блю Джекетс" продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции.