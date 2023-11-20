Малкин вышел на 20 место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Сегодня, 20 ноября, «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 3:0.

© NHL.COM

В концовке матча нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу в пустые ворота, после того, как «Вегас» снял вратаря.

Таким образом, россиянин вышел на 20 место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (24 шайбы), обогнав по этому показателю другого россиянина Илью Ковальчука (23 шайбы). Первую строчку по голам в пустые ворота делят Уэйн Гретцки и Александр Овечкин (56).

В нынешнем сезоне Малкин сыграл 17 матчей, забросил 9 шайб и отдал 9 голевых передач.