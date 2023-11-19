Овечкина поставили ниже Гашека в списке величайших игроков НХЛ

Журналисты сайта Daily Faceoff ответили на вопрос: «Какое место должен занять Александр Овечкин в списке величайших игроков всех времён?»

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Мэтт Ларкин, Скотт Максвелл, Майк Голд и Стивен Эллис были практически единогласны в решении и поставили капитана «Вашингтон Кэпиталз» на восьмое-девятое место в списке лучших.

«Независимо от того, забьёт ли Овечкин когда-нибудь 895-й гол или нет, я считаю его величайшим снайпером в истории. Если принять во внимание изменения эпохи, он возвышается над игроками ещё больше», — сказано в сообщении.