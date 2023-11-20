Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

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В составе победителей отличились нападающие Ноэль Аччари и Евгений Малкин, а также защитник Райан Грейвз. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.