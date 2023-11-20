Щитов высказался о незасчитанном голе «Локомотива» в игре против СКА

«В этом году арбитры лучше работают на вбрасываниях и уже так не затягивают, как раньше. Но этот момент мне не понятен. На замедленном повторе было видно, что судья поднял руку уже после заброшенной шайбы.



Такие голы вообще редко забивают, и они являются украшением чемпионата. Это подчеркивает, что команда не сдается, играет до конца и пользуется последним шансом.



«Локомотив» на одно очко точно наиграл. Поэтому очень обидно, что этот гол не засчитали. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что было сделано не так. Если он будет что-то говорить на этот счет», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.