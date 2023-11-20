Источник: обладатель Кубка Гагарина покинул ХК «Сокол» после уличения в краже

Обладатель Кубка Гагарина-2013/2014 в составе магнитогорского «Металлурга» нападающий Богдан Потехин покинул выступающий в ВХЛ красноярский «Сокол» после того, как руководство команды уличило его в краже клюшек в раздевалке, сообщает Телеграм-канал «Вброс по борту».

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О расставании сибирского клуба с хоккеистом стало известно ещё 18 ноября, однако причины ухода Потехина не раскрывались.

В последние годы хоккеист становился фигурантом неприятных историй в его родном Магнитогорске. Там его искали кредиторы и пытались за долги конфисковать его автомобиль BMW X6.