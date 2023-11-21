Глава профсоюза НХЛ прокомментировал возможное проведение Кубка мира без сборной России

«Здесь есть более серьёзная проблема. Есть федерации, которые не позволяют другим игрокам участвовать в турнире. Мы должны принять всё это во внимание.



Я представляю всех игроков и поддержу своих ребят. Это действительно сложная и прискорбная ситуация. Мы думаем о том, чтобы попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, но сейчас это действительно сложно сделать», — приводит слова Уолша Daily Faceoff.