Анонсирован первый тестовый матч на «СКА Арене»

Первый тестовый матч на «СКА Арене» пройдет 26 ноября
Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, когда новый стадион в Санкт-Петербурге примет первый тестовый матч.
«Вместе с Федерацией хоккея Санкт-Петербурга мы решили, что 26 ноября на арене сыграют две студенческие команды», - приводит слова Сватковского.
Таким образом, первыми командами, которые выйдут на лед «СКА Арены» на полноценный матч станут «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды», составленные из студентов различных учебных учреждений Санкт-Петербурга.
На тестовом матче с участием студентов сможет присутствовать до 12 тысяч зрителей. Сама «СКА Арена» вмещает в себя 21,5 тысячи человек на хоккейных матчах и до 23 тысяч на концертах.
Тестовый матч состоится примерно за две недели до первой официальной игры на «СКА Арене», которая пройдет 9-10 декабря. Этой встречей станет Матч звезд КХЛ, который во второй раз в истории пройдет в Санкт-Петербурге.
КХЛ уже объявила о начале продаж билетов на Матч звезд, который пройдет на «СКА Арене». Также известны составы команд всех дивизионов лиги. Приобрести билет и ознакомиться с ростерами команд можно на официальном сайте Матча звезд.