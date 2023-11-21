Анонсирован первый тестовый матч на «СКА Арене»

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, когда новый стадион в Санкт-Петербурге примет первый тестовый матч.

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«Вместе с Федерацией хоккея Санкт-Петербурга мы решили, что 26 ноября на арене сыграют две студенческие команды», - приводит слова Сватковского.

Таким образом, первыми командами, которые выйдут на лед «СКА Арены» на полноценный матч станут «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды», составленные из студентов различных учебных учреждений Санкт-Петербурга.

На тестовом матче с участием студентов сможет присутствовать до 12 тысяч зрителей. Сама «СКА Арена» вмещает в себя 21,5 тысячи человек на хоккейных матчах и до 23 тысяч на концертах.

Тестовый матч состоится примерно за две недели до первой официальной игры на «СКА Арене», которая пройдет 9-10 декабря. Этой встречей станет Матч звезд КХЛ, который во второй раз в истории пройдет в Санкт-Петербурге.